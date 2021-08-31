Доставщик роллов в Бийске стал жертвой мошенников

Пострадавший написал заявление в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники обманули доставщика еды из Бийска. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

– В одну из организаций по доставке блюд японской кухни поступил звонок. Время приготовления и сроки доставки мужчину устроили и он оформил заказ. Пока курьер развозил роллы по адресам, ему поступил звонок. Клиент попросил оказать ему любезность, а именно - оплатить услуги интернета, – рассказали в ведомстве.

Звонивший сказал, что вернет всю сумму при встрече и добавит еще денег сверху за хлопоты. В итоге курьер перевел по указанному телефону 3700 рублей. Однако, когда он приехал по указанному адресу, к нему никто не вышел. После этого пострадавший написал заявление в полицию.