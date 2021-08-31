Клиентам цифровой бухгалтерии ВТБ станет доступна юридическая помощь

ВТБ расширил функционал сервиса мобильной бухгалтерии Cifra. Теперь в чате приложения предприниматели могут решить не только вопросы, связанные с бухгалтерской и налоговой отчетностью, но и получить юридические консультации. Сервис доступен по всей России.

Юридическую помощь клиентам Cifra окажут эксперты сервиса «Юрист Сосед», связаться с которыми пользователи смогут прямо в приложении. Квалифицированные юристы помогут в составлении и проверке договоров, подготовке исков, защите интересов в суде и других важных для бизнеса вопросах.

Первичная консультация полностью бесплатна для клиентов цифровой бухгалтерии. На ней эксперты сервиса оценят правовые риски и предложат возможные способы решения задач, которые стоят перед компанией. Полный комплекс юридических услуг клиенты смогут оплатить в приложении Cifra.

«Развивая цифровые решения для бизнеса, мы ориентируемся на повседневные нужды и потребности предпринимателей и стремимся предоставить им дополнительные возможности. Сервис Cifra помогает в управлении бизнесом и полностью закрывает задачи, связанные с ведением бухгалтерии, учетом налогов, а теперь и с получением юридических услуг. Мы запустили приложение в марте прошлого года, и сейчас у него уже более 90 тысяч пользователей – стабильный рост аудитории подтверждает интерес к сервису и правильность выбранной нами стратегии развития цифровых продуктов», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Малый бизнес – особенно уязвимый в юридическом плане сегмент. Для многих компаний выводить в штат юриста нецелесообразно, а регулярно обращаться по каждому вопросу − невыгодно. Теперь наши эксперты помогут клиентам Cifra решить эту проблему бюджетно и удобно», − прокомментировал Вячеслав Благирев, основатель сервиса «Юрист Сосед».

Cifra – сервис цифровой бухгалтерии ВТБ для малого и среднего бизнеса. С его помощью предприниматели могут вести бухгалтерский и налоговый учёт «под ключ», отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами в разных банках. Приложение напоминает предпринимателям о ближайших платежах, рассчитывает суммы налоговых выплат и формирует отчетность. Сервис несет материальную ответственность за качество выполненной работы. Подробная информация − на сайте cifra.app.