Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 августа 2021 года составило 70427

На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составило 70427, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 31 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2669 человек, – сообщили в оперштабе.

Также в ковидных госпиталях лежат 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов, из них 224 человека подключены к аппаратам ИВЛ.