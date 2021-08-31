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Здоровье31 августа 2021 9:55

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 августа 2021 года составило 70427

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 августа 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов

На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составило 70427, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 31 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2669 человек, – сообщили в оперштабе.

Также в ковидных госпиталях лежат 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодняшний день в крае насчитывается 586 тяжелобольных пациентов, из них 224 человека подключены к аппаратам ИВЛ.