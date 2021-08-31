В Алтайском крае перекроют трассу из-за движения военных колонн

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям Фото: Константин Санталов

Сегодня, 31 августа, в Алтайском крае перекроют трассу в связи движением военных колонн. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Проезд ограничат для всех видов транспорта на 4,5 часа.

– Будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 21.00 до 01.30. 01.09.2021 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - а/д «Подъезд к с. Фирсово» – н.п. Фирсово – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» - н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха», – информирует Госавтоинспекция.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле изменится расписание движения троллейбуса №6.