Бийчанин Егор Ефросинин вышел в финал Паралимпиады в плавании на 50 метров

Егор Ефросинин в своем квалификационном заплыве показал лучшее время Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 31 августа, 23-летний уроженец Бийска Егор Ефросинин вышел в финал Паралимпийских игр в Токио-2020.

Воспитанник заслуженного тренера России Елены Соколовой Егор Ефросинин сегодня в своем отборочном заплыве на 50 метров вольным стилем показал лучшее время - 28,24. Таким образом, вечером он выступит в финале Паралимпиады. Он состоится в 16.19 по барнаульскому времени.

Кроме того, сегодня соревновались и алтайские легкоатлеты Александр Костин и Егор Шаров. К сожалению, в беге на полторы тысячи метров они показали четвертое и пятое время соответственно. Победителем в их классе стал другой россиянин Антон Кулятин.