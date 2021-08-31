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Спорт31 августа 2021 8:41

Бийчанин Егор Ефросинин вышел в финал Паралимпиады в плавании на 50 метров

Решающий заплыв состоится сегодня вечером
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Егор Ефросинин в своем квалификационном заплыве показал лучшее время

Егор Ефросинин в своем квалификационном заплыве показал лучшее время

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 31 августа, 23-летний уроженец Бийска Егор Ефросинин вышел в финал Паралимпийских игр в Токио-2020.

Воспитанник заслуженного тренера России Елены Соколовой Егор Ефросинин сегодня в своем отборочном заплыве на 50 метров вольным стилем показал лучшее время - 28,24. Таким образом, вечером он выступит в финале Паралимпиады. Он состоится в 16.19 по барнаульскому времени.

Кроме того, сегодня соревновались и алтайские легкоатлеты Александр Костин и Егор Шаров. К сожалению, в беге на полторы тысячи метров они показали четвертое и пятое время соответственно. Победителем в их классе стал другой россиянин Антон Кулятин.