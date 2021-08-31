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Общество31 августа 2021 8:01

В сентябре назначат нового главврача Диагностического центра в Барнауле

Кандидатов отбирают на конкурсной основе
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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С 1 по 14 сентября будет проведена конкурсная процедура по отбору кандидатур

С 1 по 14 сентября будет проведена конкурсная процедура по отбору кандидатур

Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре в Алтайском крае пройдет конкурс на замещение должности главного врача Диагностического центре. Об этом 30 августа сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов на аппаратном совещании в правительстве края.

– В соответствии с распоряжением Губернатора Виктора Томенко, с 1 по 14 сентября будет проведена конкурсная процедура по отбору кандидатуры на должность главного врача Диагностического центра Алтайского края, – сообщают в пресс-службе правительства региона.

Кандидатов отбирают на конкурсной основе. Претендентам на должность нужно будет не просто подать заявку на участие. Они должны предложить свою концепцию развития Диагностического на ближайшие три года.