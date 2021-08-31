В бийских мантах были обнаружены антибиотики

Лабораторные исследования установили наличие окситетрациклина Фото: Олег УКЛАДОВ

В мантах бийского производителя были найдены антибиотики тетрациклиновой группы. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Россельхознадзора.

– В августе на производстве были отобраны пробы от партии полуфабрикатов в тесте с мясной начинкой. Лабораторные исследования, проведенные Алтайским филиалом ФГБУ ЦНМВЛ, установили наличие окситетрациклина в составе замороженной продукции, – рассказали в ведомстве.

Как отмечают в региональном Россельхознадзоре, наличие антибиотиков в пище недопустимо. Вся партия опасного продукта теперь должна быть изъята из оборота. На данный момент рассматривается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.