В Алтайском крае выбрали главу Солонешенского района

Новый глава назначен на следующие пять лет.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае выбрали нового главу Солонешенского района. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
– 30 августа, состоялась сессия Солонешенского районного Совета народных депутатов, на которой по итогам проведенного конкурса главой Солонешенского района избран Александр Воронов, – отмечают в пресс-службе правительства.
До того, как стать главой, Александр Воронов занимал пост заместителя главы администрации района по оперативным вопросам.
Новоизбранный глава будет работать на посту в течение пяти лет.