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Политика31 августа 2021 5:32

В Алтайском крае выбрали главу Солонешенского района

Пост занял Александр Воронов
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Новый глава назначен на следующие пять лет.

Новый глава назначен на следующие пять лет.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выбрали нового главу Солонешенского района. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

– 30 августа, состоялась сессия Солонешенского районного Совета народных депутатов, на которой по итогам проведенного конкурса главой Солонешенского района избран Александр Воронов, – отмечают в пресс-службе правительства.

До того, как стать главой, Александр Воронов занимал пост заместителя главы администрации района по оперативным вопросам.

Новоизбранный глава будет работать на посту в течение пяти лет.