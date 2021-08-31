В Алтайском крае выбрали главу Солонешенского района

Новый глава назначен на следующие пять лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выбрали нового главу Солонешенского района. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

– 30 августа, состоялась сессия Солонешенского районного Совета народных депутатов, на которой по итогам проведенного конкурса главой Солонешенского района избран Александр Воронов, – отмечают в пресс-службе правительства.

До того, как стать главой, Александр Воронов занимал пост заместителя главы администрации района по оперативным вопросам.

Новоизбранный глава будет работать на посту в течение пяти лет.