В Барнауле изменится расписание троллейбуса №6

С конечной остановки «Солнечная поляна» последний автобус отправляется в 19:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле изменится расписание движения троллейбуса №6. Изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщат пресс-служба мэрии.

- По новому графику последний троллейбус будет отправляться с конечной остановки «Площадь Победы» в 19:50 и прибывать на конечную остановку «Солнечная поляна» в 20:27, – рассказывают в горадминистрации.

С конечной остановки «Солнечная поляна» последний автобус отправляется в 19:00 и приезжает на «Площадь Победы» в 19:36.

Как отмечают в мэрии, изменение расписания связано с переходом на зимнее расписание.