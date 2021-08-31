Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 4:45

В Барнауле изменится расписание троллейбуса №6

Это связано с переходом на зимнее расписание
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
С конечной остановки «Солнечная поляна» последний автобус отправляется в 19:00

С конечной остановки «Солнечная поляна» последний автобус отправляется в 19:00

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле изменится расписание движения троллейбуса №6. Изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщат пресс-служба мэрии.

- По новому графику последний троллейбус будет отправляться с конечной остановки «Площадь Победы» в 19:50 и прибывать на конечную остановку «Солнечная поляна» в 20:27, – рассказывают в горадминистрации.

С конечной остановки «Солнечная поляна» последний автобус отправляется в 19:00 и приезжает на «Площадь Победы» в 19:36.

Как отмечают в мэрии, изменение расписания связано с переходом на зимнее расписание.