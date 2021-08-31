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Общество31 августа 2021 4:25

Прохладная и дождливая погода ожидается в Алтайском крае 31 августа 2021 года

Температура поднимется не выше +21
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В отдельных районах возможны дожди

В отдельных районах возможны дожди

Фото: Олег УКЛАДОВ

31 августа в Алтайском крае ожидается прохладная погода, в отдельных районах возможны дожди. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

- Температура +16,+21 градусов. Местами в предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман.

Ветер северный 3-8м/с, местами порывы до 13м/с, - сообщили в ЦГМС.

В Барнауле сегодня днем, 30 августа, прогнозируют +18, +20 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер также северный скоростью 3-8м/с.