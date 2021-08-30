Не умеющий плавать подросток утонул в реке в Бийске

Мальчика унесло течением Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске утонул 14-летний мальчик, который не умел плавать. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он отправился на реку Бия в компании одноклассников.

Дети отдыхали на берегу и решили искупаться. Мальчик зашел в реку, и его течением начало уносить. В итоге спасти подростка не удалось, его тело нашли спасатели спустя несколько часов после трагедии.

- По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства трагической гибели несовершеннолетнего, - отметили в следкоме.

После проверки будет принято процессуальное решение.