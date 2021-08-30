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Звезды30 августа 2021 13:01

В Барнауле прошел парад в честь открытия нового здания театра кукол

Артисты с размахом отпраздновали это событие
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Артисты с размахом отпраздновали это событие

Артисты с размахом отпраздновали это событие

Фото: Виталий БАРАБАШ

Сегодня, 30 августа, в Барнауле прошло шествие в честь торжественного открытия Алтайского театра кукол «Сказка». Ранее артисты переехали в новое здание на улице Пушкина, 41, сообщает «Толк».

В честь открытия нового здания артисты устроили настоящий парад: с куклами они прошли по центральной аллее проспекта Ленина. Кстати, в шествии поучаствовала и директор театра Надежда Васильева.

В конце парада артисты показали зрителям представление «Театральное новоселье» и разыграли пригласительные билеты на спектакли 58-го театрального сезона.

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