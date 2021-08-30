«Россети Сибирь» защищает птиц от поражения током в Алтайском крае

Проблема гибели птиц на линиях электропередачи известная и довольно распространённая Фото: из архива компании

Защита пернатых – часть экологической программы "Россети Сибирь". В 2021 году специалисты Алтайского филиала энергокомпании установили 180 птицезащитных устройств на линиях электропередачи.

Большая часть линий электропередачи (ЛЭП) филиала «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (общая их протяженность превышает 55 тысяч километров) проходит по территории лесов и степей и является привлекательным посадочным местом для птиц. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные и антиприсадочные устройства на ЛЭП – в основном по маршруту миграции перелетных птиц редких видов.

– Проблема гибели птиц на линиях электропередачи известная и довольно распространённая. В её решении мы опираемся на международный опыт. Установка ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения током, а потребителей электроэнергии – от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых, – считает Николай Бондаренко, главный специалист управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Алтайэнерго».

В Алтайском крае на линиях электропередачи уже установлено более 8000 таких устройств. В 2010 году пилотной территорией по установке ПЗУ стал Усть-Калманский район. На участке ЛЭП, расположенном в непосредственной близости к ключевым орнитологическим территориям международного значения, было размещено 570 ПЗУ. Практика показала: в местах их установки гибель птиц предотвращается почти на 100 %.

Оценив эффективность использования таких устройств, энергетики начали оснащать ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт (кВ), наиболее опасные для птиц. Позже подобные устройства, которые правильно называются антиприсадочными, появились и на линиях 110 кВ. Эта конструкция не позволяет птице садиться на опасную поверхность и тем самым защищает от высокого напряжения.

Повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности «Россети Сибирь» в ближайшие годы.