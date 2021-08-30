Полиция задержала четвертого вора из банды, обокравшей барнаульский магазин

Мужчины подозреваются в краже из ювелирного магазина Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские задержали банду воров, которые провернули аферу на 6 миллионов рублей. Мужчины подозреваются в краже из ювелирного магазина в торговом центре «Лето» в Барнауле, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным канала, одного из подозреваемых задержали в Новосибирске, других – в Омске. Мужчины вместе с похищенными ювелирными изделиями пытались скрыться, часть из украшений полицейским даже удалось изъять после задержания.

Интереснее всего биография подозреваемых. Выяснилось, что все члены группы имеют судимость: 23-летний мужчина ранее привлекался за кражи и изнасилование, 26-летний – за грабеж, наркотики, кражу и угон автомобиля, 29-летний – за грабеж, кражи и разбой, и еще один 26-летний – за разбои и кражи. На машине последнего мужчины и скрылись с золотом.

Напомним, в ночь на 9 июля четверо мужчин вырезали в стене торгового центра окно и проникли в здание. Добычей воров стали украшения из магазина «Изумруд». Кстати, ювелирка не была застрахована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попали на камеру: полиция ищет четверых парней, укравших драгоценности на 6 млн рублей

Они прорезали стену в здании барнаульского торгового центра «Лето» (подробнее)