Больше 70 тысяч случаев заражения ковидом зарегистрировано в Алтайском крае

За сутки статистику пополнил 251 пациент Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали еще 251 случай заражения ковидом. Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже больше 70 тысяч заболевших.

Общая статистика на 30 августа выглядит следующим образом:

- 70179 зараженных, в том числе 4927 детей;

- 53216 вылечившихся;

- 4673 умерших: 3553 – от ковида, 1120 – по иным причинам;

- 2697 пациентов с ковидом и 405 человек с пневмонией лечатся в инфекционных госпиталях;

- 586 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 223 – на ИВЛ;

- 27 бессимптомников и 278 человек с вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- 1953100 человек обследованы на ковид;

- 123730 жителей региона получила первый компнент вакцины против ковида, 500155 – оба, 1 568 – ревакцинировались.

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