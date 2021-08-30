Больше 70 тысяч случаев заражения ковидом зарегистрировано в Алтайском крае

За сутки статистику пополнил 251 пациент
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за сутки зарегистрировали еще 251 случай заражения ковидом. Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже больше 70 тысяч заболевших.
Общая статистика на 30 августа выглядит следующим образом:
- 70179 зараженных, в том числе 4927 детей;
- 53216 вылечившихся;
- 4673 умерших: 3553 – от ковида, 1120 – по иным причинам;
- 2697 пациентов с ковидом и 405 человек с пневмонией лечатся в инфекционных госпиталях;
- 586 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 223 – на ИВЛ;
- 27 бессимптомников и 278 человек с вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно;
- 1953100 человек обследованы на ковид;
- 123730 жителей региона получила первый компнент вакцины против ковида, 500155 – оба, 1 568 – ревакцинировались.
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