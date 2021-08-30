Барнаулец получил 17 лет «строгача» за поджог мужчины на рынке

Мужчина на момент совершения преступления был пьян
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае вынесли приговор 39-летнему барнаульцу, который поджег мужчину. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Днем 14 июня прошлого года пьяный осужденный поругался с продавцами и покупателем на рынке «Докучаевский». В результате конфликта мужчина решил отомстить обидчику, взял из автомобиля бензин, облил покупателя и поджег.
- Потерпевший был доставлен в больницу, спустя шесть дней он скончался от термических ожогов 50% тела, - отметили в ведомстве.
Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным. Суд прислушался к их вердикту и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года.
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