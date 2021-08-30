В Барнауле начали установку букв «Барнаул орденоносный»

Конструкцию устанавливают на здании городской администрации Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали установку конструкции «Барнаул орденоносный» на администрации краевой столицы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, монтаж планируют завершить сегодня, 30 августа.

Буквы появятся на здании властей города по адресу ул. Гоголя, 48. Их высота составляет полтора метра, длина всей конструкции – 41 метр, а диаметр самого ордена – 3,5 метра.

Ранее сообщалось, что варианты размещения букв предлагали сами жители города. Всего набралось больше 30 предложений, из которых потом чиновники выбрали наиболее подходящий.

- В числе преимуществ этого варианта отмечены: хороший обзор на въезде в город с нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания, - подчеркнули в пресс-центре.

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