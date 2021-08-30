«Ростелеком» наградил организаторов кибертурнира из Алейска

В соревнованиях участвовали 360 школьников из более чем 40 регионов России и стран ближнего зарубежья Фото: из архива компании

«Ростелеком» выступил партнером всероссийского киберспортивного школьного турнира, который провела детская подростковая организация «Лицеист» имени В. Олешко лицея города Алейска Алтайского края.

Онлайн-турнир проходил по игровым дисциплинам Brawl Stars, World of Tanks Blitz, Counter Strike GO и PUBG Mobile. В соревнованиях участвовали 360 школьников из более чем 40 регионов России и стран ближнего зарубежья — Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карелии, Чечни, Украины, Белоруссии и других.

«Наши лицеисты уже имели опыт участия в подобных турнирах на всероссийском уровне и решили выступить с инициативой проведения своего. Директор и педагоги поддержали идею и оказали поддержку в этом новом непростом деле, — рассказала учитель лицея, руководитель научного общества учащихся и куратор турнира Наталья Черемнова. — Киберспорт для нас — это обучение командной работе, игровой этике и коммуникациям в цифровом мире. Благодаря таким турнирам у школьников развивается стратегическое и тактическое мышление, навык быстрого принятия решений, креативность и многое другое».

Алтайский филиал «Ростелекома» впервые отошел от собственных правил и наградил не только игроков, но и организаторов соревнований — учащихся девятых классов алейского лицея. В течение лета ребята провели большую работу по подготовке соревнований, во время состязаний вели трансляции, комментировали матчи в прямом эфире и взаимодействовали с командами.

Поскольку сами лицеисты участвуют в киберсоревнованиях, компания вручила им сертификаты с бесплатным доступом к тарифу «Игровой», который разработан специально для геймеров и, кроме высокой скорости, дает игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game. «Ростелеком» также помог приобрести оборудование на турнир для проведения стрима.

Директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Мы уже несколько лет сотрудничаем с региональными федерациями по компьютерному спорту в Алтайском крае и в Республике Алтай. Считаем, что киберспорт повышает самодисциплину, тренирует волю к победе и укрепляет командный дух. Кроме тарифа "Игровой", для подготовки к турнирам мы предлагаем мощный домашний роутер "Игровой RT-X", который поддерживает 18 популярных онлайн-игр и суммарную скорость передачи данных до 2 Гбит/с».

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