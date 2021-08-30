С 5 сентября увеличился число рейсов пригородных поездов «Просторы Алтай»

Они сформированы из новых вагонов Фото: Олег УКЛАДОВ

С 5 сентября пригородные поезда «Просторы Алтая» будут ходить чаще. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, раньше они курсировали, преимущественно, по нечетным числам.

Вероятно, изменение расписания связано с началом нового учебного года для студентов и школьников. Дополнительные рейсы будут запущены в следующие дни:

- 5, 10, 14, 18, 22, 30 сентября;

- 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября;

- 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября;

- 4, 8, 12 декабря.

Скорый поезд маршрутом Барнаул-Рубцовск будет отправляться в 08:36 и прибывать в 12:55 по местному времени. Из Рубцовска он будет стартовать в 15:50, а в 20:06 – прибывать в Барнаул.

Кстати, поезда сформированы из новых и комфортных вагонов. Там есть удобные мягкие кресла, откидные столики, кондиционеры и обеззараживание воздуха, а также видеонаблюдение.