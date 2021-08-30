Около 70 тысяч барнаульцев смогут заниматься в новом комплексе единоборств

В комплексе будут проходить занятия по смешанным единоборствам Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле планируют построить первый спортивный комплекс для занятий смешанными единоборствами. Строительство будет вестись в рамках концессионного соглашения между мэрией и ООО «Алтант», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вчера, 29 августа, мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по поводу возведения комплекса. Он будет расположен по адресу ул. Взлетная, 2в. По словам инвестора, депутата БГД Александра Локтева, на первом этаже здания будет расположен спортзал. Там будут проходить тренировки по ММА, вольной борьбе и кроссфиту.

- В административном блоке на первом и втором этажах располагаются: раздевалки, душевые, туалеты, тренерская и другие помещения, необходимые для организации занятий. Наш комплекс станет самым крупным в Сибири центром по смешанными единоборствам, - подчеркнул Локтев.

Заниматься в новом комплексе смогут 69 тысяч жителей микрорайона. На проект направлено 99 млн рублей, в том числе 35 млн рублей инвестиций. Сейчас он на стадии прохождения госэкспертизы, а само строительство планируют завершить до июня 2022 года.