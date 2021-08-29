30 августа вертолет заберет тело каякера Кирилла Косогорова с места его гибели

Кирилл Косогоров погиб во время сплава Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 30 августа, вертолет со спасателями направится в Республику Алтай, чтобы забрать тело погибшего спортсмена-водника Из Барнаула Кирилла Косогорова. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

- Место труднодоступное, эвакуация наземным транспортом и пешим порядком не возможна. Силами спортсменов организована эвакуация тела с привлечением вертолёта коммерческой организации «Алтай Авиа» и спасателей. На 30 августа запланирован вылет вертолёта с группой спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда, - говорят в ведомстве.

Однако ситуация осложняется тем, что из-за особенностей местности у вертолета не будет возможности приземлиться. Поэтому ему придется на время зависнуть в воздухе. В этот момент спасатели десантируются, а затем поднимут тело спортсмена на борт. Далее его доставят в Онгудай в правоохранительные органы.

В МЧС подчеркивают, что река Башкаус, где утонул спортсмен, с бурным течением и походы считаются самой высокой категории сложности. Поэтому туристы должны регистрировать свои группы. Однако группа, в которой находился сам Кирилл, этого не сделала.

- Также туристам стоит приобрести страховку на случай применения воздушного судна для эвакуации, - настоятельно рекомендуют в ГУ МЧС России по республике.

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