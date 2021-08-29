Горящий самолет потушили в барнаульском аэропорту

Учения в барнаульском аэропорту Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском аэропорту пожарные потушили горящий самолет. Согласно легенде учений, в него попала молния, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- В результате попадания разряда молнии в воздушное судно, вылетевшее с аэродрома города Барнаула в направлении города Москвы, произошел сбой в работе навигационных систем самолета. Экипаж принял решение на аварийную посадку, - рассказывают суть легенды в ведомстве.

Диспетчер, понимая всю сложность ситуации, доложил оперативным службам. В аэропорт немедленно выдвинулись пожарные. За пять минут два аэродромных пожарных автомобиля нанесли на взлетно-посадочной полосе пенную полосу.

Уже далее выяснилось, что во время приземления у самолета произошел подлом стоек и в результате скольжения частично произошло разрушение правого крыла. Борт выкатился за пределы ВПП, произошел розлив и возгорание топлива на площади 150 квадратных метров.

Как только самолет остановился, началась эвакуация пассажиров и экипажа. Самостоятельно выбрались из салона 30 человек, а всего их было 56 (+6 членов экипажа). Остальным помогли сотрудника пожарно-спасательного подразделения. Параллельно с этим другие пожарные тушили возгорание.

В общей сложности на учениях были задействованы более 70 человек и около 20 единиц техники.