Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае до 30 августа

Жаркая погода продержится до 30 августа Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские синоптики продлили до 30 августа штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды, сообщает региональный ЦГМС.

- До 30 августа местами в южных районах сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, - передают синоптики.

Кроме того, до завтрашнего дня действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью (4 класс горимости). Вместе с тем, в отдельных районах 30 августа могут пройти дожди, грозы, местами по северо-западным районам сильные дожди. В краевой столице также ожидаются осадки, но в конце дня.