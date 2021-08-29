Барнаулец сдал на металлолом батареи, чтобы купить еду и алкоголь

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина жил в чужой квартире и сдал в металлолом батареи из нескольких комнат. Об этом сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Мужчина снимал квартиру со своей сожительницей у ее сестры. После конфликта с женщиной, которая осталась жить у своей матери, он, не имея постоянного заработка, сильно нуждался в деньгах для покупки питания и алкоголя, в связи с чем решил сорвать батареи отопления и сдать их на металлолом, рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова.

Горожанин снял радиатор со штырей опор и выломал его от стояка отопления. После этого на такси отвез радиатор в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил на алкоголь.

На следующий день барнаулец решил также сдать на металлолом еще один радиатор отопления, который снял в спальне съемной квартиры. Спустя время таким же способом он похитил чугунную батарею с кухни.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ – тайное хищение имущества. Его направили в суд.