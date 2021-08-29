Хоккеисты «Динамо-Алтай» дважды обыграли «Кузнецких Медведей»

Контрольные матчи "Динамо-Алтай" Фото: предоставлено пресс-службой

В эти выходные, 28 и 29 августа, хоккеисты «Динамо-Алтай» проводили контрольные матчи с «Кузнецкими Медведями» и в обеих встречах одержали победу. Подробности сообщает пресс-служба клуба.

- В первом контрольном поединке с «Кузнецкими Медведями» подопечные Владислава Хромых одержали победу над соперником со счётом – 4:2, - говорят в клубе.

В повторном матче барнаульцы победили с минимальным счетом – 1:0. Однако стоит отметить, что это только лишь результаты основного времени. Так как эти встречи носят характер контрольных, руководство команд приняло решение при любом раскладе проводить серию буллитов. Оба раза точнее оказались гости.

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