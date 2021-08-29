Один человек скончался в ДТП на трассе недалеко от Озерок

ДТП на Чуйском тракте (фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул")

Утром 29 августа на Чуйском тракте в Алтайском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- 29 августа 2021 года в девять часов семь минут на 179 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (в 800 метрах от села Озерки) произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств, - уточняют в ведомстве.

Предварительно установлено, что 71-летний водитель «ВАЗ 2104», двигаясь со стороны села Тальменка в сторону Барнаула, врезался в Fiat Ducato, двигающийся в попутном направлении. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой, а его 71-летняя пассажирка, а также две женщины из микроавтобуса 1980 и 1968 годов рождения были госпитализированы в Тальменскую ЦРБ.

Детали и обстоятельства аварии уточняются.