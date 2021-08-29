ДТП на проспекте Красноармейском (фото: скриншот страницы сообщества "Инцидент Барнаул")

В воскресенье утром, 29 августа, в центре Барнаула произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

- ДТП произошло на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Мерзликина, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не выдержал дистанцию в потоке и «догнал» Hyundai Solaris. О пострадавших информации нет. Очевидцы предполагают, что предполагаемый виновник был пьян.