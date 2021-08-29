Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 августа 2021 9:46

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 августа 2021 года составило 69928

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 августа 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки число инфицированных увеличилось на 253 новых случая

За сутки число инфицированных увеличилось на 253 новых случая

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 августа 2021 года за сутки увеличилось на 253 новых случая и составило 69928. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 928 человек, в т.ч. 4 898 детей. Выздоровели всего 53111 человек (+ 104). Умерло 4 649 человек (+ 23), - поясняет источник.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 2 644 человека с подтвержденной инфекцией и 383 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На амбулаторном лечении 36 бессимптомных вирусоносителей и 295 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.