Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 августа 2021 года составило 69928

За сутки число инфицированных увеличилось на 253 новых случая Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 августа 2021 года за сутки увеличилось на 253 новых случая и составило 69928. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 928 человек, в т.ч. 4 898 детей. Выздоровели всего 53111 человек (+ 104). Умерло 4 649 человек (+ 23), - поясняет источник.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 2 644 человека с подтвержденной инфекцией и 383 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На амбулаторном лечении 36 бессимптомных вирусоносителей и 295 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.