40-летнего барнаульца поймали на хранении наркотиков

Эксперты подтвердили, что в свертке был синтетический наркотик Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле полицейские вышли на след 40-летнего горожанина, которого подозревают в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане у мужчины сверток, в котором находилось вещество белого цвета, - поясняют в ведомстве.

Для определения состава, сверток передали на исследование. Специалисты сделали заключение, что это синтетический наркотик, массой 1,95 грамма.

По данному факту в отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.