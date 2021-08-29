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Происшествия29 августа 2021 7:05

40-летнего барнаульца поймали на хранении наркотиков

У него нашли «синтетику»
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Эксперты подтвердили, что в свертке был синтетический наркотик

Эксперты подтвердили, что в свертке был синтетический наркотик

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле полицейские вышли на след 40-летнего горожанина, которого подозревают в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане у мужчины сверток, в котором находилось вещество белого цвета, - поясняют в ведомстве.

Для определения состава, сверток передали на исследование. Специалисты сделали заключение, что это синтетический наркотик, массой 1,95 грамма.

По данному факту в отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.