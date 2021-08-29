В Бийске пенсионерку зажало автоматическими дверьми

Фото: скриншот страницы сообщества @biysk_moy_gorod

В субботу, 28 августа, в Бийске во время посещения торгового центра пострадала пенсионерка – ее зажало автоматическими дверьми. Об этом очевидцы рассказали на странице сообщества @biysk_moy_gorod в Instagram.

- Сегодня в ТЦ «Ривьера» пенсионерку зажало дверьми. Женщина упала. На помощь пришла сотрудница отдела Екатерина, которая вызвала скорую. И пока бригада медиков добиралась до места, девушка находилась рядом с пострадавшей, - говорится в сообщении.

Автор поста порекомедовал руководству обратить внимание на неисправный механизм. И не зря, судя по оставленным комментариям, это далеко не единичный случай.

- Год назад со мной была подобная ситуация, администрация должна была разобраться с неисправностью этой двери! А воз и ныне там! – пишет Маргарита Бушина.

- Меня долбило ривьеровскими дверями уже раз 5. Потому, что я здесь работаю, поэтому часто хожу. Один раз так сильно до синяка....я была конечно в полном шоке. Но администратора обычно там не найти, что пожаловаться некому, - добавляет Изабелла Шмакова.

Что же касается пострадавшей пенсионерки, то о ее состоянии не сообщается.