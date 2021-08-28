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Здоровье28 августа 2021 13:51

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 августа 2021 составляет 4626

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 августа 2021 года
Константин Санталов
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За сутки умерли 26 человек

За сутки умерли 26 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 28 августа скончались 4626 человек с коронавирусом, в том числе 3514 случаев от COVID-19, 1112 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 26 человек с коронавирусом. 21 скончался из-за COVID-19, а пять по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 69675, в том числе 4871 ребенок.

Из общего числа заболевших 870 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 43451 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 69675 заболевших: 16226 – у больных внебольничной пневмонией, 44930 – у заболевших ОРВИ, в 8519 случаях – бессимптомное течение.