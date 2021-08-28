В бийском парке подростки до смерти забили мужчину

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 20 августа двое подростков насмерть забили мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, ночью 20 в одном из парков Бийска 13-летний и 15-летний подростки распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние избили взрослого. От полученных травм он скончался на месте происшествия, – отметили в ведомстве.

15-летнего подростка заключили под стражу, а 13-летний юноша находится на стационарном лечении в психиатрическом отделении больницы. Правоохранители продолжают расследование.