Конструкцию «Барнаул орденоносный» планируют установить 30 августа

Надпись «Барнаул орденоносный» разместят на здании мэрии Фото: Олег УКЛАДОВ

Конструкцию «Барнаул орденоносный» планируют установить в столице Алтайского края уже в следующий понедельник, 30 августа. Об этом мэр Вячеслав Франк сообщил, обращаясь к депутатам на сессии АКЗС.

Глава города отметил, что 27 августа буквы отгрузили, они в пути. Планируется, что 30 августа специалисты займутся монтажом конструкции на здании администрации города на улице Гоголя, 48.

Ранее конструкция размещалась на крыше дома на пересечении улиц Ленина и Димитрова. Она возвещала о подвиге краевой столицы в Великой Отечественной войне. Когда буквы пришлось убрать из-за коррозии, горожане подняли волну возмущения. В ответ на это власти пообещали вернуть буквы и предложили прислать варианты подходящих для них мест.

Самыми популярными вариантами стали развязка Павловский тракт-Малахова, террасы Нагорного парка со стороны «Спартак-2» и набережной реки Оби, а также «Нулевой километр», однако тогда бы пришлось размещать надпись на жилых дома, а для этого необходимо согласие собственников, что существенно усложняло задачу. В итоге конструкции решили установить на здании мэрии.