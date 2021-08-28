В рамках визита министр может посетить онкоцентр «Надежда» и кардиоцентр в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России может приехать в Алтайский край в период с 7 по 9 сентября. Об этом пишет amic.ru

– По данным источника, это запланированная рабочая поездка, не связанная с внеплановой проверкой. В рамках визита министр может посетить онкоцентр «Надежда» и кардиоцентр в Барнауле, – отмечает издание.

Несколько раз поездка министра на Алтай откладывалась по разным причинам. Возможно, что и в этот раз ее перенесут на более поздние даты.

Михаил Мурашко стал главой Минздрава России в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Веронику Скворцову.