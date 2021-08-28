Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 августа 2021 года составило 69675

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 28 августа 2021 года увеличилось еще на 254 человека и составляет 69675 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 28 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2585 человек.

Кроме этого, 349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 601, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 203, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 75, Бийск – 17, Рубцовск – 14, Заринск – 10, Славгород – 8, Камень-на-Оби – 7, Новоалтайск, Кулундинский, Павловский район - по 6 заболевших, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Ключевской, Курьинский, Петропавловский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Змеиногорский, Михайловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Баевский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 166 человек. Всего вылечившихся – 53007.