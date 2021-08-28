На Алтае ветврача обвиняют в получении взятки

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Ведущего ветеринарного врача в Усть-Пристанском районе Алтайского края будут судить по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Следком региона.

«По данным следствия, с июля 2017 по ноябрь 2020 года мужчина получил взятку в размере более 40 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от индивидуального предпринимателя, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы», – отметили в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. На его имущество наложили арест на сумму более 80 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.