Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2021 10:04

На Алтае ветврача обвиняют в получении взятки

Уголовное дело направили в суд
Константин Санталов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина признал свою вину

Мужчина признал свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ведущего ветеринарного врача в Усть-Пристанском районе Алтайского края будут судить по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Следком региона.

«По данным следствия, с июля 2017 по ноябрь 2020 года мужчина получил взятку в размере более 40 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от индивидуального предпринимателя, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы», – отметили в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. На его имущество наложили арест на сумму более 80 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.