Мотоциклист погиб в ДТП в Алтайском крае

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа на 22 километре дороги «Барнаул – Рубцовск» около поселка Бельмесево произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГИБДД Барнаула.

– 60-летний мужчина за рулем автомобиля Ssang Yong, двигаясь из Барнаула в направлении Калманского района, допустил столкновение с мотоциклом Иж под управлением 62-летнего мужчины, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм на месте ДТП до приезда медиков. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.