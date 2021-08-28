Жительница Барнаула вернет деньги, которые по ошибке получила от блогера

Жительница краевой столицы пообещала сходить в банк и всю сумму обратно Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула вернет 528 тысяч рублей, которые ей по ошибке перевела блогер Алина Левда. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

– Извините меня ради Бога за то что обозвала вас нечестными людьми. Ко мне только что пришла моя дочка, мы позвонили в банк и мне сказали, что перевод настоящий. Я не поверила, что такие деньги можно отправить по ошибке. Я даже близко столько в руках не держала. Я ни разу чужого не брала и деньги мне чужие не нужны, – написала горожанка блогеру.

Жительница краевой столицы пообещала сходить в банк и отправить все чужие деньги обратно.

Напомним, блогер Елена Левда, у которой больше 7 млн подписчиков в соцсетях, ошиблась в одной цифре номера телефона и перевела полмиллиона рублей жительнице Барнаула.