Депутаты АКЗС приняли стратегию развития региона до 2035 года

Генеральная цель Стратегии-2035 - развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста Фото: АКЗС

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на сессии 27 августа утвердили стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, сказано на сайте АКЗС.

– Генеральная цель Стратегии-2035 - развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста. Ее достижение запланировано в рамках трех взаимосвязанных стратегических приоритетов: качество жизни (система социальных институтов, обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни), экономические основы роста благосостояния, комфортная среда (интенсивное развитие инженерной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры), – отметили в АКЗС.

В частности, в документе говорится, что к 2035 году в Алтайском крае должны достигнуть увеличения валового регионального продукта, увеличения номинальной заработной платы практически в четыре раза, увеличения инвестиционной составляющей.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко не исключил, что через 5-10 лет показатели стратегии скорректируют с учетом фактического положения дел.