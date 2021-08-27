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Общество27 августа 2021 16:50

Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку

Ребенку было 22 дня на момент госпитализации
Анна Кабанова
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У ребенка был кашель, высокая температура и слабость

У ребенка был кашель, высокая температура и слабость

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в ковидный стационар на базе городской больницы №11 поступила новорожденная девочка. В день госпитализации малышке было 22 дня, пишет пресс-служба Минздрава Алтайского края.

- Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания среди детей, - говорится в сообщении.

У ребенка был кашель, высокая температура и слабость. Девочка неделю находилась в больнице вместе с мамой. Сейчас малышка чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей Алейского медучреждения.