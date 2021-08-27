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Общество27 августа 2021 15:56

На выезде из Барнаула появятся два новых пешеходных светофора

Работы начнутся в сентябре
Анна Кабанова
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Опоры над проезжей частью оборудуют системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для водителей

Опоры над проезжей частью оборудуют системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для водителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

На трассе А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном установят два светофора для пешеходов. Устройства появятся на 14-м и 17-м км трассы, пишет пресс-центр Управления федеральных дорог «Алтай».

- На обоих участках будут использоваться светофоры нового образца, оборудованные интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы, - говорится в сообщении.

Опоры над проезжей частью оборудуют системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для водителей.

Работы по установке начнутся в сентябре, а завершатся к лету 2022 года.