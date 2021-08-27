На выезде из Барнаула появятся два новых пешеходных светофора

Опоры над проезжей частью оборудуют системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для водителей Фото: Олег УКЛАДОВ

На трассе А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном установят два светофора для пешеходов. Устройства появятся на 14-м и 17-м км трассы, пишет пресс-центр Управления федеральных дорог «Алтай».

- На обоих участках будут использоваться светофоры нового образца, оборудованные интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы, - говорится в сообщении.

Опоры над проезжей частью оборудуют системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для водителей.

Работы по установке начнутся в сентябре, а завершатся к лету 2022 года.