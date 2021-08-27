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Общество27 августа 2021 12:25

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 августа 2021 составило 69421 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 августа 2021
Анна Кабанова
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По данным на утро 27 августа известно, что 126 тыс. 937 человек получили первую прививку, 488 тыс. 211 получили две дозы

По данным на утро 27 августа известно, что 126 тыс. 937 человек получили первую прививку, 488 тыс. 211 получили две дозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 августа 2021 увеличилось еще на 256 человек, сообщает региональный оперштаб. Также 202 пациента выздоровели, 21 умер.

- 2565 человек находятся в больницах края. У 376 пациентов наблюдается пневмония, сходная с Covid-19, – уточняют в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 69 тыс. 421 человек.

Всего тяжелобольных в крае 605, к ИВЛ подключено 207 из них. У 38 заболевание протекает бессимптомно - они находятся дома.

На коронавирус протестировали 7372 жителя края. Что касается вакцинации против ковида, в медучреждения региона поступило 800 тыс. 193 комплекта препарата. По данным на утро 27 августа известно, что 126 тыс. 937 человек получили первую прививку, 488 тыс. 211 получили две дозы. 1401 пациент прошел ревакцинацию.