Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 11:16

Блогер-миллионник по ошибке перевела жительнице Барнаула 500 тысяч рублей

Женщина, которая случайно получила деньги, отказалась их возвращать и угрожала блогерше
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кроме того, новая владелица денег стала угрожать блогерше и обещать проблемы

Кроме того, новая владелица денег стала угрожать блогерше и обещать проблемы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Блогер Елена Левда, у которой больше 7 млн подписчиков в соцсетях, ошиблась в одной цифре номера телефона и перевела полмиллиона рублей жительнице Барнаула, пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".

В банке вернуть средства отказались, сказав, что такое решение должен принимать только получатель. Затем Левда связалась с женщиной, которой пришла круглая сумма. Но та заявила, что ничего не получала и отключила телефон.

- Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите – ответила она.

Кроме того, новая владелица денег стала угрожать блогерше и обещать проблемы. Чем закончится история - пока неизвестно.