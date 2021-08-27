Блогер-миллионник по ошибке перевела жительнице Барнаула 500 тысяч рублей

Кроме того, новая владелица денег стала угрожать блогерше и обещать проблемы Фото: Олег УКЛАДОВ

Блогер Елена Левда, у которой больше 7 млн подписчиков в соцсетях, ошиблась в одной цифре номера телефона и перевела полмиллиона рублей жительнице Барнаула, пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".

В банке вернуть средства отказались, сказав, что такое решение должен принимать только получатель. Затем Левда связалась с женщиной, которой пришла круглая сумма. Но та заявила, что ничего не получала и отключила телефон.

- Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите – ответила она.

Кроме того, новая владелица денег стала угрожать блогерше и обещать проблемы. Чем закончится история - пока неизвестно.