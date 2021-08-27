Алтайские спортсмены показали достойный результат на соревнованиях по летнему биатлону

На старт вышли более 120 спортсменов. Фото: Федерация биатлона Алтайского края

25 августа в Новосибирске завершились соревнования по летнему биатлону. На старт вышли более 120 спортсменов от 15 до 18 лет, представляющие Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.

Достойные результаты показали представители Алтайского края, в возрастной группе 15-16 лет. Так, Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) стал победителем и в индивидуальной, и спринтерской гонке. Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) - серебряный призер двух дней соревнований в индивидуальной и спринтерской гонке. Воспитанник ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» Андрей Панкратов стал вторым в спринтерской гонке, но впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ребята являются лауреатами именных стипендий, учрежденных в начале этого года председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтевым Сергеем Александровичем, оказавшего большую помощь молодым биатлонистам.

Информационную поддержку проекту оказал Барнаульский пивоваренный завод.