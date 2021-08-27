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Общество27 августа 2021 8:43

Барнаульский автомобилист решил дать соседу урок езды и спровоцировал аварию

Машины столкнулись
Анна Кабанова
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По предварительным данным, пострадавших нет

По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной произошло столкновение двух автомобилей, пишут горожане в сообществе «Инцидент Барнаул». Водитель внедорожника решил дать соседу урок езды за то, что тот подъехал слишком близко. В результате машины столкнулись.

- Хонду слегка поджали и водителя это очень задело. Он решил отомстить и подрезал седан – объяснил участник сообщества.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.