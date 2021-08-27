Алтайские пловцы Кубасов и Ефросинин не смогли пробиться в финал Паралимпиады

Впереди у наших спортсменов еще несколько заплывов Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио продолжились соревнования пловцов и сегодня представители Алтайского края не смогли пройти в финал соревнований.

Первым стартовал Артур Кубасов. Его ждала дистанция 50 метров баттерфляем. Представитель Бийска в своем заплыве показал только шестое время - 42,24 секунды. Чуть позже в Токийском центре водных видов спорта появился Егор Ефроснин. Ему предстояло проплыть 200 метров комплексом. В итоге наш спортсмен также показал последний результат, отстав от лидера на 19 секунд.

Однако на этом соревнования для бийчан не заканчиваются. 31 августа Ефросинин пойдет на 50 метров вольным стилем, а Кубасов днем ранее проплывет полтинник на спине.

У обладателя двух паралимпийских наград Романа Жданова сегодня выходной. В следующий раз он окажется в бассейне в субботу, 28 августа. Его ждем 150 метров комплексным плаванием, а у Юрия Лучкина в этот день по графику стоит 100-метровка брассом.