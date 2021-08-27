Налоговики намерены обанкротить барнаульский Дворец спорта

Сумма основного долга учреждения – 837 тыс. рублей, а пеней и штрафов – 94 тыс рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Налоговая служба Алтайского края намерена обанкротить барнаульский Дворец Спорта имени Титова, пишет издание «Толк» со ссылкой на документ суда.

Сумма основного долга учреждения – 837 тыс. рублей, а пеней и штрафов – 94 тыс. рублей. Правда, речь идет не о новом юридическом лице («Титов Арена»), а о старом (Дворец зрелищ и спорта имени Титова). Директором последнего является Юрий Пятанин. Право аренды объекта он получил в 2016 году, но потом ушел на пенсию и не смог погасить задолженности.

- Когда дворец продали, а здание закрыли, мы остались без работы и без денег. Зарплату людям выплатили, а это, видимо, налоги остались. Юридическое лицо не смогли ликвидировать из-за долгов, – рассказал Пятанин.

Напомним, что Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли в 2018 году из-за нарушения правил пожарной безопасности. В 2019 году объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов.