В Индустриальном районе Барнаула обновили доску почета

На обновленной доске расположены фотографии и имена 20 заслуженных работников, которые отличились профессионализмом и значимыми результатами труда. Фото: мэрия Барнаула

26 августа в Индустриальном районе Барнаула состоялось открытие доски почета и вручение районных наград. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города, сообщают в пресс-службе мэрии.

- В этот день мы говорим слова благодарности людям, которые добросовестно трудятся и являются примером для большинства трудовых коллективов. Вы даете ориентир для молодого поколения, развивая себя на высоком профессиональном уровне - говорит Сергей Татьянин, глава индустриального района.

Еще для присутствующих выступили певцы Антон Коцеба и Светлана Калужских.

На обновленной доске расположены фотографии и имена 20 заслуженных работников, которые отличились профессионализмом и значимыми результатами труда. Также на доске оказались шесть коллективов.