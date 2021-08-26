В Барнауле на несколько дней перекроют участок проспекта Социалистического

Движение будет ограничено несколько дней Фото: Анна СЕМИНА

С пятницы, 27 августа, в Барнауле на несколько дней ограничат движение на участке проспекта Социалистического. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- По 30 августа будет закрыто движение по всей ширине проезжей части на проспекте Социалистическом в районе дома №78, - уточняют в пресс-центре администрации города.

В этот период там будут проводиться работы по замене тепловой сети диаметром 250, 80 и 65 мм. Ремонт производится в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.