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Общество26 августа 2021 17:04

В Барнауле на несколько дней перекроют участок проспекта Социалистического

Это необходимо для ремонта теплосети
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Движение будет ограничено несколько дней

Движение будет ограничено несколько дней

Фото: Анна СЕМИНА

С пятницы, 27 августа, в Барнауле на несколько дней ограничат движение на участке проспекта Социалистического. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- По 30 августа будет закрыто движение по всей ширине проезжей части на проспекте Социалистическом в районе дома №78, - уточняют в пресс-центре администрации города.

В этот период там будут проводиться работы по замене тепловой сети диаметром 250, 80 и 65 мм. Ремонт производится в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.