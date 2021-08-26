Пловцы из Бийска Роман Жданов и Артур Кубасов стали шестыми в эстафете на Паралимпиаде

Российская команда (фото: скриншот эфира "МАТЧ ТВ")

В четверг вечером, 26 августа, в Токийском центре водных видов спорта состоялся финал среди участников эстафеты 4х50 метров. Российский квартет показал шестой результат.

Вечерний состав участников значительно отличался от тех, кто боролся в квалификации. Уже в процессе соревновательного дня тренерский штаб решил заменить практически всех. Помимо остальных в квартет включили двух представителей Алтайского края: Романа Жданова и Артура Кубасова.

В итоге россияне показали шестое время. Победителем эстафеты стала команда из Китая, «серебро» у Италии, а «бронза» у Бразилии.

Напомним, ранее сегодня Роман Жданов стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем.